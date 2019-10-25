Ростехнадзор: работники рудника погибли под Норильском из-за недостатка кислорода

Тела трех рабочих горно-металлургической компании «Норникель» были найдены 22 октября, сообщают «Новые известия».

Место происшествия расположено на уровне тысячи километров ниже поверхности земли. По данным, полученным в результате исследования лаборатории «Промбезопасность», в воздухе шахты нет превышения норм ядовитых веществ. Однако содержание кислорода в тупиковой ветке, где находились горняки, было критически низким: около 2%. Этот показатель в десять раз ниже нормы. Эксперты говорят о том, что рабочие попали в этот отсек случайно.

Директор Заполярного филиала компании Николай Уткин подчеркнул, что гибель людей является большой трагедией для всех. Специалисты прикладывают все усилия для того, чтобы установить все подробности произошедшего, добавил он.

По словам первого вице-президента - операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко, компания делает все от неё зависящее, чтобы поддержать родственников погибших. Он также выразил соболезнования родным и близким горняков.