СМИ: за гонщика из Екатеринбурга анализы на алкоголь сдавал другой человек
Сегодня, 19:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Анализы для экспертизы на наличие наркотиков и алкоголя за Владимира Васильева, которого задержали после смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, мог сдать посторонний человек. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время судебного заседания следователь Алексей Кондин предположил, что мочу для анализа мог сдать за задержанного другой человек. Поэтому он потребовал провести тест ДНК. Васильев отказался сдавать срезы ногтей и волос на анализы.
По информации источника издания, экспертиза все же была проведена, и согласно ее результату моча принадлежала не Васильеву.
Напомним, что ДТП произошло в августе. KIA Rio, за рулем которой находился Владимир Васильев, на большой скорости врезался в четыре машины, два человека погибли. После аварии появилось видео, пользователи интернета начали говорить о том, что воитель находился в состоянии опьянения. Две экспертизы показали, что Васильев был трезв. До 12 декабря он находится в СИЗО.
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