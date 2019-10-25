СМИ: за гонщика из Екатеринбурга анализы на алкоголь сдавал другой человек

Во время судебного заседания следователь Алексей Кондин предположил, что мочу для анализа мог сдать за задержанного другой человек. Поэтому он потребовал провести тест ДНК. Васильев отказался сдавать срезы ногтей и волос на анализы.

По информации источника издания, экспертиза все же была проведена, и согласно ее результату моча принадлежала не Васильеву.

Напомним, что ДТП произошло в августе. KIA Rio, за рулем которой находился Владимир Васильев, на большой скорости врезался в четыре машины, два человека погибли. После аварии появилось видео, пользователи интернета начали говорить о том, что воитель находился в состоянии опьянения. Две экспертизы показали, что Васильев был трезв. До 12 декабря он находится в СИЗО.