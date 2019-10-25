В Екатеринбурге на набережной Исети «чугунные» фонари оказались сделаны из пластика
Сегодня, 18:53ОбществоФото: телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец»
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Урбанист Дмитрий Москвин обнаружил, что на набережной Исети в Екатеринбурге фонари, которые кажутся сделанными из чугуна, имеют полностью пластиковый корпус, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
На одном из фото, сделанном Москвиным, видно, что пластик повреждён, а под ним находится оранжевая строительная пена.
Оказывается, фонари в центре Екатеринбурга никакие не чугунные. А по сметам какие? Это при том, что каслинское художественное чугунное литье прямо под боком производят,пишет общественник в своём телеграм-канале.
В мэрии Екатеринбурга заверили, что именно такие фонари и планировалось установить — пластиковые с декором. Такие же установлены еще в нескольких местах.
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