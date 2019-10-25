В Екатеринбурге на набережной Исети «чугунные» фонари оказались сделаны из пластика

На одном из фото, сделанном Москвиным, видно, что пластик повреждён, а под ним находится оранжевая строительная пена.

Оказывается, фонари в центре Екатеринбурга никакие не чугунные. А по сметам какие? Это при том, что каслинское художественное чугунное литье прямо под боком производят,пишет общественник в своём телеграм-канале.