В селах под Нижним Тагилом до конца года появятся 1,5 тысячи новых светильников

С моей точки зрения очень важный момент, что мы заходим в сельские территории. Свыше тысячи новых опор наружного освещения установят согласно проекту. Для деревенских жителей, которые н еизбалованы вниманием, это будет хорошим подарком к новому году. И послужит хорошим импульсом к развитию данных территорий. Будет свет, проведем хорошую связь и сделаем дороги — жизнь в селе станет более привлекательной,отметил мэр города Владислав Пинаев.