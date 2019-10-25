В селах под Нижним Тагилом до конца года появятся 1,5 тысячи новых светильников
В 18 сёлах под Нижним Тагилом до конца текущего года планируется провести новые линий наружного освещения в рамках проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба администрации города.
Новые светильники в первую очередь появятся в Верхней Ослянке, Серебрянке, Баклушине, Волчевке, Покровском-1, Чащино, Антоновском, Студеном, Канаве и Чауже. Во вторую очередь вошли Елизаветинское, Уралец, Захаровка, Висимо-Уткинск, Баронской, Усть-Утка, Сулем и Ёква.
Всего в сельской местности Нижнего Тагила появятся 1276 новых опор наружного освещения и 1467 светильников.
С моей точки зрения очень важный момент, что мы заходим в сельские территории. Свыше тысячи новых опор наружного освещения установят согласно проекту. Для деревенских жителей, которые н еизбалованы вниманием, это будет хорошим подарком к новому году. И послужит хорошим импульсом к развитию данных территорий. Будет свет, проведем хорошую связь и сделаем дороги — жизнь в селе станет более привлекательной,отметил мэр города Владислав Пинаев.
Напомним, с начала реализации проекта «Светлый город» в Нижнем Тагиле возведено уже более 11 тысяч светоточек. В следующем году 400 новых светильников появятся в исторической части города.