В Суворовском районе Ростова-на-Дону возведут 2 новые школы

Участок для учебного заведения (свыше 25 тысяч квадратных метров) передали городу в октябре 2019 года. Новая школа будет находиться напротив военного городка № 140, на другой стороне балки Чадр, и в ней смогут учиться 1200 детей.

Сейчас школа Суворовского района справляется с потоком детей, но приходится трудиться в две смены. Завуч Ирина Пода сообщила, что пока вторая смена начинает работу с 11:45 и на нее приходят только учащиеся шестого класса.

Кроме этого, глава региона рассказал, что к трем действующим детским садам прибавятся еще два. Они примут еще 600 детей. Сады возводятся застройщиком за собственные средства.

С детскими садами пока ситуация легче, но есть детали. Как отметил проживающий в микрорайоне Алексей Бернасовский, с открытием третьего садика стало намного проще. Если ранее он тратил на дорогу к детсаду примерно час времени, то сейчас, когда учреждение находится ближе, укладывается в 20 минут. В настоящее время Алексея все устраивает, но сыну через два года идти в школу, и хотелось бы, чтобы она тоже находилась рядом, сообщает rostovgazeta.ru.

Суворовский район считают одним из самых перспективных в городе Ростове-на-Дону. Сейчас там проживает примерно 40 тысяч человек, присутствует вся необходимая инфраструктура, в частности школы и дошкольные учреждения. В 2019 году открыла двери школа № 75, рассчитанная на 1340 детей. Но, учитывая востребованность микрорайона и то, что он непрерывно разрастается, мест в школах и детских садах может не хватить.