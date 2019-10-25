В Свердловской области аптекам и больницам могут запретить продавать лекарства
В Свердловской области на электронную систему учета лекарств перешли около четверти частных аптек и медицинских центров. В остальных учреждениях с января 2020 года могут запретить продавать препараты, прошедшие маркировку, сообщает Ура.ру.
После Нового года аптеки начнут работать по новой системе — на каждом препарате будет нанесен специальный код, по которому можно просмотреть движение от производителя к покупателю.
Все бюджетные больницы и аптеки прошли регистрацию в системе, но частные пока еще не все готовы к нововведениям.
С 1 января 2020 года любая новая упаковка должна будет иметь код. Когда аптека или медицинское учреждение получит такую упаковку, они должны ввести ее в систему. Если это не будет сделано, то организации грозит штраф, сказала заместитель руководителя Росздравнадзора по Свердловской области Мокина.
По ее словам, чтобы зарегистрироваться в системе, приобрести оборудование и обучить персонал, требуется от двух месяцев. При этом, запаса лекарств без маркировки хватит примерно на полтора года. За это время каждая аптека или медицинское учреждение успеет перейти на новую систему работы.