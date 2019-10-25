В Свердловской области аптекам и больницам могут запретить продавать лекарства

После Нового года аптеки начнут работать по новой системе — на каждом препарате будет нанесен специальный код, по которому можно просмотреть движение от производителя к покупателю.

Все бюджетные больницы и аптеки прошли регистрацию в системе, но частные пока еще не все готовы к нововведениям.

С 1 января 2020 года любая новая упаковка должна будет иметь код. Когда аптека или медицинское учреждение получит такую упаковку, они должны ввести ее в систему. Если это не будет сделано, то организации грозит штраф, сказала заместитель руководителя Росздравнадзора по Свердловской области Мокина.