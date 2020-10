ДТП со «скорой» и отсутствие лечения. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 25 октября.

Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие лечения, несмотря на положительный результат теста на коронавирус. Сначала ей диагностировали ОРВИ, но затем пропало обоняние. Врач приехал на следующий день, но для теста на COVID-19 девушке предложили подойти в медицинское учреждение. После получения положительных результатов она незамедлительно сообщила об этом врачу, который обещал передать информацию в «ковидное» отделение. Но никаких действий от медиков так и не последовало. К диагнозу отнеслись безразлично и не пытались связаться с больной. Женщина провела 20 дней в самоизоляции и к ней начало возвращаться обоняние. Никаких лекарств от инфекции у нее не было, она лечилась средствами от ОРВИ, которые выписали сотрудники «скорой». Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие назначения лечения при COVID-19 В Свердловской области за время пандемии зафиксировано 34 501 случай заболевания COVID-19, из них 2274 в Нижнем Тагиле. За сутки в регионе выявили 276 заболевших, из которых 25 человек — тагильчане. За этот же период скончались три человека. В общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 739 жителей Среднего Урала. В Нижнем Тагиле за сутки выявлено еще 25 случаев коронавируса В Нижнем Тагиле водитель «скорой помощи» не справился с управлением и врезался в светофор. В результате ДТП пострадали два пассажира, находившиеся в салоне. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту инцидента. В Нижнем Тагиле водитель скорой помощи снес светофор В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «МЕГА». Сообщение с просьбой покинуть здание и держаться от него на расстоянии передали через громкоговорители. В результате на выезде со стоянки ТРЦ образовалась пробка. Сотрудники сообщили, что сработал датчик, а эвакуация не проводится. В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «МЕГА»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter