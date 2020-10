Екатеринбурженка «подарила» телефонным аферистам 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге очередной жертвой телефонных аферистов стала местная жительница, сообщают в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Она оформила несколько кредитов на сумму около 850 тысяч рублей по просьбе телефонных мошенников. Женщине позвонил неизвестный, он представился сотрудником одного из силовых ведомств. По его словам, «ведомство» провело операцию по предотвращению хищения денежных средств со счета потерпевшей. Он предложил ей помочь в раскрытии преступления. Следуя инструкциям, женщина оформила кредиты на общую сумму 843 886 рублей, которую и перевела на указанные мужчиной счета. Позже женщина поняла, что была обманута. Напомним, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества. В СМИ постояннно появляются сообщения о том, что из-за них граждане лишаются больших сумм денег. Например, в Екатеринбурге аферист выманил у пенсионерки 1,1 миллион рублей, представившись генералом иностранной армии. В Екатеринбурге пенсионерка перевела миллион рублей «генералу иностранной армии»

