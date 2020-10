Еще одна екатеринбурженка прошла на шоу «Танцы» на ТНТ

На финальном кастинге последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ выступила 22-летняя Анастасия Зинченко из Екатеринбурга.

Члены жюри пропустили ее, им понравился ее танец. По словам Анастасии, танцами она зарабатывает, участвует в коммерческих шоу и проектах. Например, она снялась в клипе Niletto на песню «Любимка». Она говорит, что съемки не принесли ей большой популярности, несмотря на то, что песня стала хитом, и выразила надежду на то, что выступление в «Танцах» поможет «исправить эту несправедливость». Напомним, на прошлой неделе дуэт танцовщиц из Екатеринбурга «Макеева и Iva» приняли участие в шоу «Танцы» на ТНТ под собственный трек. Танцовщицы из Екатеринбурга выступят на шоу «Танцы» на ТНТ

