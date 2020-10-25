Фильм тагильского режиссера стал призером международного кинофестиваля

Международный фестиваль «Святой Владимир» прошел в Севастополе.
Фильм «Народный храм» режиссера Игоря Харькова из Нижнего Тагила занял второе место в номинации «Православный телепроект». В нем рассказывается история строительства и возрождения храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле.
Церковь возводилась 16 лет и была освящена 6 декабря 1877 года. Все образа в ней были выполнены тагильским живописцем Василием Худояровым. Во время гражданской войны церковь сильно пострадала, она дважды была пробита артиллерийскими снарядами.
После закрытия в 1940 году помещение использовали под склад, в итоге от церкви остались только стены с пустыми проемами. И лишь осенью 1988 года храм передали общине верующих, тогда и начались восстановительные работы.
Напомним, фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина стал победителем Фестиваля уличного кино.