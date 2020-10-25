Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с праздником

Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с праздником

Сегодня, 14:28ОбществоPhoto: страница Владислава Пинаева Instagram
Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечается 25 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Пинаев отметил, что пассажирский транспорт является неотъемлемой частью повседневной жизни. Сейчас повышению качества и безопасности транспортных услуг уделяется особое внимание. В Нижнем Тагиле за последние годы обновление коснулось парка городского электротранспорта, а также организаций, которые осуществляют пассажирские перевозки.

До конца 2020-го город приобретет три современных трамвая и новые автобусы. В наших планах – ремонт трамвайных путей и контактной сети, дальнейшая целенаправленная работа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,говорит Пинаев.

Он отмечает, что проекты «Безопасный город» и «Светлый город», а также использование цифровых технологий позволяют снизить аварийность и повысить культуру обслуживания на транспорте.

Мэр благодарит работников за ежедневный напряженный и ответственный труд и желает здоровья, счастья, а также безаварийных рейсов.

Напомним, 15 октября в Нижнем Тагиле на Лебяжке торжественно открыли двор после реконструкции в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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