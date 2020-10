Не могут улететь: в уральском озере заметили семью лебедей

На озере в Артинском районе местные жители заметили семью из девяти лебедей, которые не могут улететь, сообщает Е1 со ссылкой на читательницу.

По ее словам, у трех птиц повреждены крылья. Остальные лебеди собрали клин и улетели, а эта семья осталась. Их пробовали припугнуть, чтобы они полетели прочь, но они только отплывают,говорит читательница. Местные жители переживают, что скоро озеро замерзнет. Ранее в службе спасения животных «Зооспас» говорили, что не могут отлавливать лебедей, так как эти птицы занесены в Красную книгу. Этим могут заниматься только государственные службы. Photo: Скриншот видео Е1.ru Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле заметили молодого кабана, гуляющего в центре города. По центру Нижнего Тагила разгуливал юный кабан

