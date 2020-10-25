Некоторые знаки зодиака начнут вести себя необычно 26 октября

Весы

Легко будет даваться общение. У вас получится сплотить коллег вокруг общего проекта. Это придется по душе вашему начальству и вас могут поощрить премией. Не исключены не очень приятные встречи, но ваш добрый настрой и красноречие успокоят собеседника и расположат к себе. Не рекомендуются физические нагрузки. Лучше пройдитесь по магазинам и порадуйте себя приятной покупкой. Ваша вторая половинка может преподнести вам подарок, о котором вы давно мечтали. Постарайтесь не держать в себе эмоции и показать вашу благодарность.