Обращение к Путину и «ковидные» проблемы. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

Самым резонансным событием этой недели стало видеообращение жителей и садоводов поселка Баранчинский. Они случайно узнали, что рядом с ними появится еще один медный рудник, а вместе с ним и обогатительная фабрика. Строительство планирует компания «Святогор» («дочка» УГМК). Согласно проектной документации, строительство объекта развернется прямо рядом с коллективным садом № 8 НТМК (всего в 200 метрах от границ сада). А обогатительная фабрика снабдит воздух населенного пункта 40 видами химических веществ, шесть из которых — повышенного класса опасности. Баранчинцы намерены отстоять первозданную природу и не допустить появления опасного объекта. Они записали видеообращение к президенту, а также обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство уже начало проверку законности строительства объекта. Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника Поддержал жителей Баранчинского и известный эколог Павел Пашков. Он отметил, что также подготовит обращение к правительству и контролирующим органам. Как подчеркивает активист, деятельность дочерних предприятий УГМК уже ни раз попадала в повестку в связи с недобросовестным отношением к экологии. Людей, узнавших о строительстве рядом с ними, сразу «напрягла» репутация компании, как «супер-загрязнителя». Хозяйственная деятельность многочисленных «дочек» УГМК постоянно оказывается под пристальным вниманием со стороны общества и экологов,отмечает Пашков. Известный эколог Пашков обратил внимание на проблему жителей поселка Баранчинский Еще одной темой, будоражущей свердловчан, стала вторая волна пандемии. В регионе ежидневно регистрируют порядка 250 случаев заражения коронавирусом, а по России в целом цифра достигает показателей пика пандемии в марте этого года. Больницы снова перепрофилируют, медики бьют тревогу. А региональное правительство, кажется, не замечает проблемы. Из наиболее жестких ограничений — масочный режим. Что произойдет, если не начать сейчас принимать меры? Пугающая статистика. Почему Свердловскую область накрыла вторая волна коронавируса Очевидно, что среди населения нарастает уровень беспокойства в связи с новой волной пандемии. Свердловчане смели с прилавков аптек противовирусные препараты, антибиотики. А термометры подскочили в цене почти в 10 раз. Тагильчане смели с прилавков аптек термометры и противовирусные средства Тяжелая ситуация и в переполненных «ковидных» отделениях медучреждений. И неизвестно что страшнее — заболеть или попасть в больницу, отмечают тагильчане. Пациенты больниц поделились впечатлениями от пребывания на лечении. Они отмечают отсутствие элементарных условий для личной гигиены, плохое питание и нехватку оборудования. Планы побега и медприбор из бутылки. Истории тагильчан из «ковидных» отделений

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter