«Башспирт» открыл новый завод по производству алкоголя

В поселке Булгаково в Башкортостане открыли ликероводочное предприятие «БашБиоСпирт». Общая мощность завода вдвое выше нынешней производительности «Башспирта». Руководство компании рассчитывает на то, что она займет лидирующую позицию на алкогольном рынке государства.

Завод открыли в рамках работы первого Международного форума алкогольной индустрии «Высший Градус». Масштабное мероприятие прошло в Уфе, пишут корреспонденты информационного портала mkset.ru. В региональной столице собрались официальные представители четырех десятков алкогольных предприятий из четырех стран. Руководитель администрации главы Башкортостана, председатель совета директоров АО «Башспирт» Александр Сидякин сообщил, что ежегодное производство «БашБиоСпирта» будет достигать 7,6 миллиона декалитров. Ожидается, что на полную мощность завод выйдет уже до конца текущего года. На сегодняшний день там запущена первая конвейерная линия. В общей сложности их будет шесть, уточнил чиновник. «Если мы эти мощности загрузим — а мы их загрузим — совершенно точно будем в лидерах федерального алкогольного рынка, - заверил Сидякин. - Уже сейчас мы занимаем около четырех процентов от всего алкогольного рынка России, с новым заводом сможем занять до десяти». На территории нового предприятия построены все корпуса, цехи и склады, необходимые для полноценного производства. По словам специалистов предприятия, благодаря тому, что объекты располагаются довольно близко друг к другу, будут ощутимо снижены расходы на логистику. Себестоимость продукции в результате упадет. Генеральный директор «Башспирта» Рауф Нугуманов проинформировал, в свою очередь, о создании новых рабочих мест. На предприятие «БашБиоСпирт» смогут устроиться 360 человек. Около трех лет тому назад полностью обновили руководящий состав «Башспирта», а также систему управления. Новая команда выступила инициатором целого ряда изменений, и в результате создали новый ликероводочный завод. Александр Сидякин акцентировал внимание на том, что руководство «БашБиоСпирта» заботится о состоянии окружающей среды, опираясь при этом на наиболее актуальные экологические стандарты. Собственно, это нашло отражение и в наименовании нового предприятия, отметил он. «Появление такого большого завода — это новые стандарты качества, вытеснение контрафактной продукции в черную зону, более благородное и более ответственное потребление алкоголя», — подытожил Сидякин. АО «Башспирт» заработало в 2000 году. Сегодня это предприятие – одно из крупнейших по объемам производства в России. За период с января по апрель текущего года доля АО «Башспирт» на внутреннем рынке страны выросла до 5,25 процента.

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