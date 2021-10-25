Как наносить хайлайтер на лицо: пошаговая инструкция с фото

Продукт визуально напоминает тональный крем и оснащается похожим аппликатором, но функции у него совсем другие. В макияже жидкий хайлайтер используется для создания эффекта мягкого свечения кожи и наносится на выступающие части лица. Его преимущество в том, что он подходит на каждый день, в отличие от продуктов с интенсивным блеском. К примеру, жидкий хайлайтер Neo Nude A-Highlight от Giorgio Armani не только придает кожи нежное сияние, но и выравнивает цвет лица.