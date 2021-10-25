Как наносить хайлайтер на лицо: пошаговая инструкция с фото

Хайлайтер (от англ. hight lights — «сильное освещение») предназначен для высветления определенных участков лица. Его ключевая задача состоит в выделении выступающих областей для создания рельефа и четкого контура. Не случайно хайлайтер в макияже используется для скульптурирования и контуринга.
С помощью средства не только осветляются отдельные части лица, но и создаются блики для имитации здорового сияния кожи или в качестве акцента. Также хайлайтер применяют для светокоррекции, чтобы изменить пропорции лица, например, сузить нос, выделить скулы, увеличить губы.
Качественный хайлайтер можно приобрести только в официальных интернет-магазинах проверенных брендов, например, на сайте YSL Beauty вы найдете люксовые средства для безупречного тона и сияния кожи.
Рассмотрим, куда наносить хайлайтер, чтобы получить эффект природного сияния кожи. Помимо инструкции вас ждут пошаговые фото для начинающих.
1. Для начала разберемся, чем наносить средство. Для сухих и рассыпчатых текстур подойдет любая крупная кисть, для жидких и кремовых — встроенный аппликатор и собственные пальцы.
2. Теперь перейдем к тому, как и что нужно красить. На фото вы увидите, что хайлайтер наносится на выступающие области лица, чтобы «подсветить» его изнутри.
3. Смотрим подробную схему, как наносить хайлайтер на лицо: начинайте со скул. Распределите средство на область под глазами, отступая на ширину пальца от нижнего века.
4. Обработайте хайлайтером Т-зону: спинку носа, середину лба, ложбинку над губой и центр подбородка. Используйте кисть меньшего диаметра.
5. Кистью с аппликатором для теней подсветите уголки глаз.
6. Добавьте свечения, распределив немного хайлайтера под бровями.
7. Чтобы усилить сияние, нанесите средство на область верхних век.
Готово!
Помните, что хайлайтер не только делает кожу сияющей, но и может подчеркнуть жирный блеск, а потому перед его нанесением рекомендуется выровнять тон лица с помощью праймера под макияж.
Мы рассмотрели, как правильно наносить хайлайтер на лицо, теперь давайте узнаем, какие разновидности этого средства существуют, что поможет вам подобрать лучший вариант для себя.
Средство представляет собой ручку с кистью и напоминает корректор. Такой хайлайтер придаст глазам сияние, «распахнет» взгляд и замаскирует недостатки. С его помощью можно убрать темные круги и мешки, следы усталости и покраснения. Он берет на себя функции корректора, при этом придавая коже естественное сияние. Например, кисточка-хайлайтер Touche Eclat от Yves Saint Laurent Beauty, помимо прочего, повышает эластичность кожи за счет anti-age компонентов в составе.
Средство нужно наносить на область под глазами, чтобы осветлить темные участки. При этом важно не растянуть кожу, накладывая хайлайтер аккуратно встроенной кистью и растушевывая пальцами. Также вы можете использовать его для осветления кромки нижнего века, чтобы визуально увеличить глаза.
Продукт визуально напоминает тональный крем и оснащается похожим аппликатором, но функции у него совсем другие. В макияже жидкий хайлайтер используется для создания эффекта мягкого свечения кожи и наносится на выступающие части лица. Его преимущество в том, что он подходит на каждый день, в отличие от продуктов с интенсивным блеском. К примеру, жидкий хайлайтер Neo Nude A-Highlight от Giorgio Armani не только придает кожи нежное сияние, но и выравнивает цвет лица.
Наносить средство очень просто: достаточно распределить его аппликатором в нужной зоне, а затем слегка «вбить» пальцами в кожу, чтобы получить эффект мягкого свечения.
Такой хайлайтер обладает сухой текстурой, и его главное преимущество в универсальности — им можно краситься и на работу, и на свидание, и на вечеринку. Кроме того, для него подходят любые способы нанесения: кистью, пальцами, спонжем и даже пуховкой. Деликатный хайлайтер Face Studio Shimmer Highlighter от Maybelline NY поможет создать эффект сияющей здоровьем кожи, но также подойдет для более выразительного мейка, если взять чуть-чуть больше средства.
Итак, куда наносится хайлайтер в повседневном макияже: на область скул, спинку носа и в уголки глаз. Для вечеринки дополнительно нанесите средство под брови, на веки и Т-зону. Не забудьте тщательно растушевать, чтобы избавиться от резких переходов.
Средства с кремовой текстурой чаще всего выпускают в формате стиков, что упрощает нанесение. Растушевывать такой хайлайтер удобно пальцами или спонжем. Ключевым преимуществом является выразительный эффект свечения, который держится очень долго. Отличным примером послужит хайлайтер-стик Face Studio Strobing Stick от Maybelline NY, который создает равномерное сияние и идеально подходит для стробинга и скульптурирования лица.
На какие места наносить кремовый хайлайтер: на область скул, немного на спинку носа, в уголки глаз и совсем чуть-чуть над верхней губой.
Как и пудра, хайлайтер бывает рассыпчатым по текстуре. Такое средство наносится исключительно крупной кистью на все лицо или отдельные области. Если интересно, как использовать такой хайлайтер для лица, то покажем пошагово на примере пудры-иллюминатора Born to Glow! От Nyx.
Итак, первый шаг — скулы, нанесите средство широкими мазками на верхнюю часть щек под глазами. Далее — спинка носа, межбровье, верх губы и подбородок. На завершающем этапе подчеркните уголки глаз. Если хотите еще более блестящий эффект, то наносите средство в два слоя, а также покройте им верхние веки.
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