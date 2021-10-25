«Какой-то бомжатник»: тагильчанка ужаснулась условиям в больнице № 14 в Екатеринбурге

«Какой-то бомжатник»: тагильчанка ужаснулась условиям в больнице № 14 в Екатеринбурге
«Какой-то бомжатник»: тагильчанка ужаснулась условиям в больнице № 14 в Екатеринбурге
Сегодня, 22:46ОбществоФото: 1MI
Пациентка из Нижнего Тагила пожаловалась на плохие условия в горбольнице № 14 в Екатеринбурге.

Женщина рассказала, что в больнице очень грязно, поэтому, когда она попала сюда, то сразу обратила внимание на грязные полы и окна. Также женщина отметила плохую еду, которую не дала бы даже своей собаке. Тагильчанка пожаловалась, что не всем пациентам родственники могут приносить еду в больницу. По ее словам, выданное постельное белье оказалось грязным и дырявым, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Не больница, а какой-то бомжатник, если честно… брррр,заявила женщина.

Видео:группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Напомним, женщина-инвалид из Екатеринбурга пожаловалась на то, что ее силой выставили на улицу из платной клиники. Конфликт произошел из-за того, что охранники решили, будто она хочет пролезть без очереди на сдачу анализов на COVID-19.

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Нижний ТагилЕкатеринбург
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