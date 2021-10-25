Мама раненой стрелком Болковым в Екатеринбурге девочки рассказала о ее самочувствии

Мама 9-летней школьницы, которую вечером 30 мая в Екатеринбурге ранил в живот бывший полицейский Сергей Болков, рассказала о ее состоянии. Для того, чтобы спасти жизнь, врачи вырезали девочке часть пищевода.

По словам матери ребенка, она хочет добиться пожизненного срока для мужчины. На данный момент девочка пошла в третий класс, однако пока что учится дома, все учителя приходят к ней сами. Также она проходит реабилитацию и заново учится ходить, поскольку левая нога еще хромает, сообщает «КП-Екатеринбург». Теперь 48-летнему уральцу грозит пожизненный срок. В момент стрельбы Болков находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. С начала лета он находится под стражей. Напомним, 30 мая Сергей Болков пригласил в гости соседа, а затем взял его в заложники, угрожая оружием. Мужчине удалось освободиться, тогда Болков открыл беспорядочный огонь из окна по прохожим и автомобилям. Во время задержания Болков ранил сотрудника Росгвардии. Поврежденными оказались восемь автомобилей, пострадавшие оценили ущерб в 1,5 миллиона рублей. Два новых уголовных дела возбуждены в отношении стрелка из Екатеринбурга Болкова

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