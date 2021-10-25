Мастера и хранитель народных промыслов из Тагила получили губернаторские премии

Мастера и хранитель народных промыслов из Тагила получили губернаторские премии
Мастера и хранитель народных промыслов из Тагила получили губернаторские премии
Сегодня, 19:42ОбществоФото: 1MI
Несколько жителей Нижнего Тагила удостоились специальных званий «Мастер» и «Хранитель» народных промыслов. За сохранение и развитие традиционной культуры они получили дипломы и премии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Каждый год выбираются пятеро лучших Мастеров народных художественных промыслов и трое Хранителей народных промысловых традиций края. Это происходит по инициативе главы региона, рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. По его словам, знания выбранных людей помогают сохранять культурное наследие и увеличивают показатели туризма в области. Для принятия решения эксперты оценивали мастерство и личные качества, такие как энергию и инициативность, сообщает департамент информационной политики региона.

Звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» получили:

  • Мастера художественной обработки металла Наталья Прудникова и Ирина Смыкова из Нижнего Тагила;
  • Мастера по художественной керамике Людмила Антропова и Светлана Кадочникова из Сысерти;
  • Предприниматель по производству ювелирных изделий народных художественных промыслов Надежда Лаптева из поселка Нейво-Шайтанский.

Звание «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» удостоились:

  • Заведующая филиалом «Этнографический комплекс» в Нижнем Тагиле Татьяна Коваль;
  • Директор Ирбитского музея народного быта Михаил Смердов;
  • Доцент кафедры механической обработки древесины и производственной безопасности Уральского государственного лесотехнического университета Дмитрий Шейкман.

Напомним, учитель ИЗО тагильской школы № 32 Ольга Семенова получила премию в 200 тысяч рублей за второе место в региональном этапе конкурса «Учитель года России — 2021».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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