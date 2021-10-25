Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга

Об инциденте стало известно после сообщений граждан, ставших потерпевшими и получивших административные наказания на суммы от 100 тысяч рублей и выше. Горелых отметил, что на данный момент майор был отстранен от исполнения обязанностей. В том случае, если его вина будет доказана, Дзагания уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.