Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга

Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга
Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга
Сегодня, 21:31ОбществоФото: 1MI
Участковый уполномоченного отдела полиции № 6 УМВД Екатеринбурга, майор полиции Руслан Дзаганий обвиняется в фальсификации доказательств против жителей города. Уголовное дело начал рассматривать Октябрьский районный суд.

Из картотеки дел следует, что уголовное дело заведено по 19 эпизодам по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и 19 эпизодам по статье «Фальсификация доказательств». Теперь офицер полиции проходит в качестве обвиняемого, сообщает Znak со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Об инциденте стало известно после сообщений граждан, ставших потерпевшими и получивших административные наказания на суммы от 100 тысяч рублей и выше. Горелых отметил, что на данный момент майор был отстранен от исполнения обязанностей. В том случае, если его вина будет доказана, Дзагания уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.

Напомним, 15 октября в рамках расследования уголовного дела ФСБ произвела обыски в мэрии Среднеуральска. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

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