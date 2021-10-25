Медики-пенсионеры могут вернуться к работе в Нижегородской области

Медики-пенсионеры могут вернуться к работе в Нижегородской области
Медики-пенсионеры могут вернуться к работе в Нижегородской области
Сегодня, 15:09ОбществоФото: pixabay.com
По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, там намерены вернуть на работу врачей, которые вышли на пенсию.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на ведомство, речь идет о привитых медработниках, находящихся в данный момент на пенсии, которых в начале пандемии отправили на самоизоляцию, как и всех пожилых людей, входящих в группу риска по коронавирусу. В середине октября министром здравоохранения Михаилом Мурашко была высказана просьба к ушедшим на пенсию медработникам и врачам вернуться в медучреждения, поскольку серьезно выросла нагрузка на здравоохранение.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о выделении регионам 69 миллиардов рублей. Эти деньги должны пойти на выплаты борющимся с коронавирусом медикам.

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