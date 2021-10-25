На фекальное озеро в подвале пожаловались жители дома на улице Юности в Нижнем Тагиле

Жители дома на улице Юности, 37 в Нижнем Тагиле пожаловались, что их подвал затопило. Он уже несколько лет находится в критическом состоянии, по словам жильцов. Кроме потопа в подвале образовалась и свалка мусора.

Звонки в коммунальные службы не приносят результата, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на жителей дома. На данный момент, рассказывают жильцы, в подвал может зайти любой желающий, так как вход не закрыт, а вместо лестницы обрыв. На дне подвала раскиданы кирпичи, обломки труб и другой хлам. Также жители отмечают, что там постоянно что-то журчит, а в квартирах летают комары и другие насекомые в любое время года. Жильцы спускались в подвал и самостоятельно. В результате им удалось выяснить, что там прорвало канализационные трубы. У нас здесь настоящее озеро из нечистот, дальше в подвал не пройти, можно утонуть, описывает увиденное житель одной из квартир Артём. Однако на этом все не закончилось. Когда мужчина прошел в противоположную сторону помещения, то увидел протекающие трубы, а в углу повреждения оказались настолько сильными, что из них льется вода водопадом. Жильцы дома обращались в УК «Первый региональный оператор», которая управляет домом с 2019 года. Однако проблема так и не была решена. По словам юриста Анатолия Чиквина, компания была обязана содержать в надлежащем состоянии общедомовое имущество. Но в ситуации с домом № 37 на улице Юности этого не происходит. Заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко рекомендовал жителям обращаться в управляющую компанию и фиксировать каждый документ. Если его не предоставляют, то обязательно просить. Если же проблема не решается, то жители имеются право пойти в вышестоящие инстанции, в том числе и прокуратуру. Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге

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