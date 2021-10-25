Набережная и аллея открылись после реконструкции в Каменске-Уральском

Набережная и аллея открылись после реконструкции в Каменске-Уральском
Набережная и аллея открылись после реконструкции в Каменске-Уральском
Сегодня, 16:21ОбществоФото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского
Набережная реки Исеть и аллея открылись после реконструкции в рамках первого этапа в Каменске-Уральском. В 2020 году за обустройство данной территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проголосовали 37 тысяч человек.

Внешний вид изменился до неузнаваемости, рассказывают жители города. Во время реконструкции были выкорчеваны десятки старых и больных тополей, выполнена вертикальная планировка рельефа, проложены дорожки, высажены деревья и обустроены площадки для тренировок и выгула собак, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Однако больше всего горожанам понравилась белоснежная колоннада, лестница с подсветкой и ротонда.

По словам главы Каменска-Уральского Алексей Герасимов, это начало обновления, так как впереди еще три этапа.

Важно сберечь пространство для сохранения положительных эмоций жителей города, отмечает жительница Красногорки Надежда Онюшкина.

В тот же день в Каменске-Уральском открылась набережная на улице Тевосяна. На ней плиткой выложены пешеходные дорожки, установлены оригинальные беседки, построены комплексы для детей и отдыха взрослых.

Фото:пресс-служба администрации Каменска-Уральского

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