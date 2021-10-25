Найденные останки 14 человек и новый рекорд России. Итоги дня в Свердловской области

После скандала из-за забранных телефонов во время спортивной смены в лагере 40 родителей воспитанников баскетболистов из спортивной школы «Юность» обратились в прокуратуру с просьбой не наказывать тренеров Наталью Миттель и Елену Рассман. Они довольны методами воспитания в спортшколе и считают, что тренера поступили правильно, забрав телефоны у детей. Управление по развитию физкультуры и спорта Нижнего Тагила обязало спортивное заведение извиниться перед матерью школьника, который был отстранен от занятий во время сборов.