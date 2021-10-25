Найденные останки 14 человек и новый рекорд России. Итоги дня в Свердловской области

Найденные останки 14 человек и новый рекорд России. Итоги дня в Свердловской области
Найденные останки 14 человек и новый рекорд России. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:14ОбществоФото: скриншот видео Фаниса Хайруллина
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 25 октября.

14 останков были найдены случайными прохожими в лесополосе Ленинского района Нижнего Тагила около кладбища. Количество умерших определили по количеству тазовых костей. По данному факту в Следственном комитете проводится проверка, останки изъяты на экспертизу. Предварительно, на костях не обнаружено признаков криминального характера. Возможно кости появились из старых заброшенных захоронений с кладбища. Также рассматривается версия о том, что это бандитское захоронение 90-х годов.

23 октября после продолжительной болезни умерла преподаватель истории из тагильской гимназии № 18 Елена Тяжельникова. Прощание с учителем пройдет 26 октября в «Реквиеме» в 13.30.

Тренер объединения уличной атлетики «Стойкие» из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин установил рекорд России по удержанию горизонтального виса на 3-х пальцах одной руки. Он смог продержаться в таком положении на указательном, среднем и безымянном пальцах 23,07 секунды. По словам спортсмена, ему понадобилась неделя для подготовки к рекорду.

После скандала из-за забранных телефонов во время спортивной смены в лагере 40 родителей воспитанников баскетболистов из спортивной школы «Юность» обратились в прокуратуру с просьбой не наказывать тренеров Наталью Миттель и Елену Рассман. Они довольны методами воспитания в спортшколе и считают, что тренера поступили правильно, забрав телефоны у детей. Управление по развитию физкультуры и спорта Нижнего Тагила обязало спортивное заведение извиниться перед матерью школьника, который был отстранен от занятий во время сборов.

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