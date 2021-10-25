Неизвестные расклеивают листовки против крематория на Сухоложском поселке

На днях жители Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле обнаружили расклеенные листовки с информацией о том, что в районе строится крематорий, и призывом выступить против его возведения. В ситуации разбиралась редакция TagilCity.ru.

По информации на листовке, фото которой в редакцию прислала местная жительница, крематорий будет размещаться на территории бывшего детского сада на улице Трикотажников, 1. Однако ранее по этому адресу находился вовсе не детсад, а трикотажная фабрика. Поэтому место это достаточно удаленное от жилых домов. Фото: группа «Инцидент Нижний Тагил» Как сообщил TagilCity.ru директор крематория Алексей Афанасьев, предположений, кто распространяет данные листовки, у него нет. Кроме того, по его словам, сжигающая установка уже запущена в тестовом режиме. Проект имеет только техническое назначение — в здании крематория не будет зала прощания и продажи ритуальной атрибутики. Оборудование для кремирования установлено очень современное. С камерами дожига продуктов горения. То есть остатки с первой камеры сжигания — зола, углеродистые соединения, дополнительно сжигаются во второй камере также при температуре тысяча градусов. И в дымоходе присутствует система дожига, получается многоразовая очистка. Ни дыма, ни запаха практически нет,сообщил директор крематория. Здание крематория, по словам собеседника редакции, находится в санитарно-защитной зоне трех промышленных предприятий. Свою СЗЗ в последствии установят и вокруг сжигающей установки. Также по словам Алексея Афанасьева, из-за роста смертности в Нижнем Тагиле, в том числе и из-за коронавирусной инфекции, близким умерших приходилось достаточно долго ожидать получение урны с прахом. Появление нового крематория поможет разгрузить ритуальные агентства и ускорит выдачу останков. Напомним, в Нижнем Тагиле продолжает расти смертность населения. По данным администрации города, в 2020 году она составила 6 102 человека, в 2021 году — уже 5 043 человек.

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