Новые велопарковки и тротуары появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Согласно документации, будет проведена замена тротуаров и переходов на площади более трех квадратных километров. Кроме того, появится новое наружное освещение, остановки, скамейки и урны. А для жителей района обустроят велодорожки и велопарковки. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2017–2024 годы».