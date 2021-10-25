Пострадавший от июльского паводка грунт на участках восстановлен в Верхней Салде

Пострадавший от июльского паводка грунт на участках восстановлен в Верхней Салде
Пострадавший от июльского паводка грунт на участках восстановлен в Верхней Салде
Сегодня, 21:55ОбществоФото: 1MI
Устранение последствий июльского паводка продолжается на территории Свердловской области. Грунт, пострадавший от нефтепродуктов, был восстановлен в Верхней Салде.

На участки доставили торф и землю. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова на своей странице в Instagram.

По ее словам, с целью восстановления грунта к 17 участкам было завезено 100 тонн торфа и 190 тонн земли. В присутствии владельцев с участков взяты пробы грунта для исключения фактов загрязнения нефтепродуктами.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Верхней Салде паводок вызвал загрязнение земель и вод нефтепродуктами. По подсчетам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области убытки составили почти 11 миллионов рублей.

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