Родители пожаловались на требование предъявлять QR-коды в детсаду в Екатеринбурге

По словам одной из мам, другие детсады в районе функционируют в обычном режиме. Женщина отметила, что семья не может привиться в ближайшее время, так как переболела ОРВИ, сообщает Е1.
Сегодня столкнулись, что в наш детский садик не будут пускать родителей без QR-кодов. И детей принимать не будут вообще,отметила екатеринбурженка.
В администрации города объяснили, что данная мера является излишней, поскольку департамент образования не выступал с данным поручением. На данный момент с руководителем детского сада проведена разъяснительная беседа, объявление для родителей снято.
Напомним, с 25 октября в Свердловской области начал действовать указ о посещении госучреждений, музеев, библиотек и других по QR-кодам. Его подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым.