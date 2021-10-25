Родители пожаловались на требование предъявлять QR-коды в детсаду в Екатеринбурге

Родители пожаловались на требование предъявлять QR-коды в детсаду в Екатеринбурге
Родители пожаловались на требование предъявлять QR-коды в детсаду в Екатеринбурге
Сегодня, 19:45ОбществоФото: 1MI
Родители, чьи дети посещают детский сад № 444 на улице Посадской в Екатеринбурге, сообщили о том, что их не будут пускать в дошкольное учреждение без QR-кодов. Мера начала действовать с 25 октября.

По словам одной из мам, другие детсады в районе функционируют в обычном режиме. Женщина отметила, что семья не может привиться в ближайшее время, так как переболела ОРВИ, сообщает Е1.

Сегодня столкнулись, что в наш детский садик не будут пускать родителей без QR-кодов. И детей принимать не будут вообще,отметила екатеринбурженка.

В администрации города объяснили, что данная мера является излишней, поскольку департамент образования не выступал с данным поручением. На данный момент с руководителем детского сада проведена разъяснительная беседа, объявление для родителей снято.

Напомним, с 25 октября в Свердловской области начал действовать указ о посещении госучреждений, музеев, библиотек и других по QR-кодам. Его подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым.

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