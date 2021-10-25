Россиянин, пострадавший от распространяемой его женой клеветы, получит компенсацию

Компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей получит житель Тюмени от своей бывшей супруги, распространявшей о нем порочащие слухи в своем аккаунте Instagram.

Как сообщает NEWS.ru, мужчина развелся с супругой по инициативе последней в 2019 году, после восьми лет брака. Однако в феврале прошлого года в “Инстаграме” его бывшей жены начали появляться сторис, в которых та рассказывала, как плохо муж с ней обращался: не платил алименты, не оплачивал отпуск, детсад и ипотеку, и даже пытался отобрать у нее жилье. Как рассказали журналистам в пресс-службе судебной системы Тюменской области, мужчина обратился за справедливостью в суд. И судья, изучив материалы дела, встал на сторону истца, присудив бывшей супруге выплатить ему компенсацию в размере 5000 рублей и опубликовать в своем аккаунте опровержение. По словам юриста Василия Воробьева, данное решение суда не является чем-то неординарным, поскольку в законе не прописаны каналы распространения порочащей информации. Он также заявил, что этот случай не вызовет массового появления подобных исков к Instagram-блогерам.

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