Утечку топлива при взрыве на Московской в Екатеринбурге опровергли газовщики

Сообщение о хлопке в доме поступило вечером 24 октября. На место сразу же выехала бригада специалистов АО «Екатеринбурггаз».
Выяснилось, что произошел хлопок при использовании баллона с монтажной пеной, которым работали на кухне вблизи открытой дверцы духового шкафа. Духовка была включена и емкость перегрелась, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».
Там отметили, что техобслуживание организация в этом доме не проводит, так как УК заключила договор с другой компанией.
Напомним, женщина и мужчина были госпитализированы после взрыва в многоквартирном доме на Московской с ожогами тела. На месте работали экстренные службы Екатеринбурга, которые эвакуировали 50 человек.