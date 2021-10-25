Утечку топлива при взрыве на Московской в Екатеринбурге опровергли газовщики

Утечку топлива при взрыве на Московской в Екатеринбурге опровергли газовщики
Утечку топлива при взрыве на Московской в Екатеринбурге опровергли газовщики
Сегодня, 14:15ОбществоФото: 1MI
Утечку «голубого топлива» при взрыве на улице Московская в столице Урала опровергли в АО «Екатеринбурггаз». Причиной стал баллон с монтажной пеной, которым работали рядом с духовкой.

Сообщение о хлопке в доме поступило вечером 24 октября. На место сразу же выехала бригада специалистов АО «Екатеринбурггаз».

Выяснилось, что произошел хлопок при использовании баллона с монтажной пеной, которым работали на кухне вблизи открытой дверцы духового шкафа. Духовка была включена и емкость перегрелась, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Там отметили, что техобслуживание организация в этом доме не проводит, так как УК заключила договор с другой компанией.

Напомним, женщина и мужчина были госпитализированы после взрыва в многоквартирном доме на Московской с ожогами тела. На месте работали экстренные службы Екатеринбурга, которые эвакуировали 50 человек.

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