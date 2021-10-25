ВКонтакте запустила автоматический перевод публикаций с помощью нейросетей

«Пользователи из других стран всё чаще проявляют интерес к русскоязычному контенту, который размещается ВКонтакте. Мы следуем глобальной цели — разрушить любые барьеры в коммуникации, поэтому продолжаем инвестировать в технологии машинного обучения: они открывают больше возможностей для общения людей друг с другом. С автоматическими переводами обмениваться опытом, мнениями, знаниями или забавными историями жителям разных стран и континентов становится проще. В будущем мы планируем добавить возможность моментальных машинных переводов не только для публикаций, но также для комментариев, сообщений и всего контента в социальной сети».