За взятку проносил запрещенные продукты экс-сотрудник колонии в Ивделе и попался

По данным следствия, преступления были совершены в мае и июне 2021 года. За взятку в сумме менее 10 тысяч рублей бывший сотрудник договорился с заключенным и проносил ему продукты и вещи, некоторые из которых запрещены в колонии. Мужчина был задержан оперативниками УСБ ГУФСИН.
Всего доказано три эпизода по взяточничеству, а также по превышению должностных полномочий. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, на три года лишения свободы условно и испытательный срок на два года осужден за взяточничество бывший заместитель начальника колонии в Невьянске. Кроме того, он должен выплатить штраф в сумме миллиона рублей.