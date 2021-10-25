За взятку проносил запрещенные продукты экс-сотрудник колонии в Ивделе и попался

За взятку проносил запрещенные продукты экс-сотрудник колонии в Ивделе и попался
За взятку проносил запрещенные продукты экс-сотрудник колонии в Ивделе и попался
Сегодня, 19:08ОбществоФото: 1MI
За взятку проносил заключенному запрещенные продукты и предметы 24-летний бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности в Ивделе. Его дело передано в суд.

По данным следствия, преступления были совершены в мае и июне 2021 года. За взятку в сумме менее 10 тысяч рублей бывший сотрудник договорился с заключенным и проносил ему продукты и вещи, некоторые из которых запрещены в колонии. Мужчина был задержан оперативниками УСБ ГУФСИН.

Всего доказано три эпизода по взяточничеству, а также по превышению должностных полномочий. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, на три года лишения свободы условно и испытательный срок на два года осужден за взяточничество бывший заместитель начальника колонии в Невьянске. Кроме того, он должен выплатить штраф в сумме миллиона рублей.

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