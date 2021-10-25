Жителям Иркутской области пообещали iPhone 13 за участие в конкурсе о вакцинации

Жителям Иркутской области пообещали iPhone 13 за участие в конкурсе о вакцинации
Жителям Иркутской области пообещали iPhone 13 за участие в конкурсе о вакцинации
Вчера, 23:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Администрация Иркутской области призвала местных жителей сделать прививки от COVID-19 и принять участие в конкурсе «Нация о вакцинации», главным призом которого станет iPhone 13. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили уже более 580 тысяч иркутян.

На сегодняшний день в Иркутской области хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привились более семисот тысяч человек — около 30% от всего населения региона и почти 37% — от числа совершеннолетних граждан. А оба компонента вакцины сделали свыше 580 тысяч человек — 24,5% от численности жителей региона и 32,4% от взрослого населения. Для вакцинации было использовано около 1,3 миллиона доз вакцины, сообщает 38rus.com.

Для участия в акции нужно после прохождения вакцинации записать видеообращение «Почему я привился от ковида и рекомендую сделать это друзьям и близким». Получившийся ролик следует разместить в своем Instagram с хештегом #нацияовакцинации. Также нужно будет отметить аккаунт @nation_of_vaccination и пятерых друзей. Больше никаких дополнительных условий для участников нет. По правилам акции iPhone 13 получит тот, кто наберет наибольшее число лайков. Итог конкурса будет известен 7 ноября.

Поставить прививку от ковида в Иркутской области можно в 54 медицинских организациях. Кроме того, пункты вакцинации работают в иркутском «Сибэкспоцентре», в ТРЦ «Юбилейный» и «ЯркоМолл», МФЦ «Мой бизнес» и клинике «Эксперт». А студенты также могут вакцинироваться в следующих учебных организациях: ИрГУПС, БГУ, «Профессорская клиника» ИГМУ, ИрНИТУ и ИГУ. Уточняется, что всего в пунктах вакцинации заняты 124 мобильные бригады. Адреса прививочных пунктов можно посмотреть на сайте минздрава Иркутской области.

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