Егор Бычков сегодня пришёл на спектакль «Семья вурдалака»
25 ноября 2010, 16:55ОбществоАнка
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Он видел семьи вурдалаков в реальности.
Сегодня увидел их на сцене. Егор Бычков сегодня пришёл на спектакль молодёжного театра. Напомним, накануне муниципальный молодёжный театр на волне интереса к делу руководителя нижнетагильского фонда «Город без наркотиков» возобновил показ постановки «Семья вурдалака». Актёры хотят, чтобы зритель задумался: соглашаться ли на дозу кайфа – на легкий праздник с тяжелыми последствиями. Сегодня посмотреть спектакль пришли Егор Бычков и благочинный горнозаводского округа отец Геннадий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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