Егор Бычков сегодня пришёл на спектакль «Семья вурдалака»

Сегодня увидел их на сцене. Егор Бычков сегодня пришёл на спектакль молодёжного театра. Напомним, накануне муниципальный молодёжный театр на волне интереса к делу руководителя нижнетагильского фонда «Город без наркотиков» возобновил показ постановки «Семья вурдалака». Актёры хотят, чтобы зритель задумался: соглашаться ли на дозу кайфа – на легкий праздник с тяжелыми последствиями. Сегодня посмотреть спектакль пришли Егор Бычков и благочинный горнозаводского округа отец Геннадий.