Как правильно покупать подарки

Главный совет заключается в том, чтобы четко определить для себя сумму,которую планируется потратить на подарки и участие в распродажах, и нипри каких обстоятельствах не поддаваться потребительскому буму и невыходить за рамки обозначенной суммы.

Не стоит слепо верить объявлениям о скидках - они нередко носятрекламный характер. Чтобы не быть обманутым, при покупке товарапостарайтесь узнать его первоначальную цену и самостоятельно подсчитайтеразмер скидки. При этом имейте в виду, что и первоначальная цена можетбыть завышена.К тому же привлекательные скидки часто предоставляют на товары,гарантийный срок которых уже истек, либо существенно сократился.Заказывая товары через интернет, обращайте внимание на стоимостьдоставки.