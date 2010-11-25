Как правильно покупать подарки
В декабре начинается сезон распродаж, когда резко возрастает покупательная активность населения. Чтобы после праздником не остаться без денег, NEWSru.com дает несколько советов.
Главный совет заключается в том, чтобы четко определить для себя сумму,которую планируется потратить на подарки и участие в распродажах, и нипри каких обстоятельствах не поддаваться потребительскому буму и невыходить за рамки обозначенной суммы.
Не стоит слепо верить объявлениям о скидках - они нередко носятрекламный характер. Чтобы не быть обманутым, при покупке товарапостарайтесь узнать его первоначальную цену и самостоятельно подсчитайтеразмер скидки. При этом имейте в виду, что и первоначальная цена можетбыть завышена.К тому же привлекательные скидки часто предоставляют на товары,гарантийный срок которых уже истек, либо существенно сократился.Заказывая товары через интернет, обращайте внимание на стоимостьдоставки.
Выбирать подарки всегда хлопотно, но пусть эти хлопоты будут приятными ине принесут неожиданные сюрпризы.
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