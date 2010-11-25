Конкурс "Расскажи всем!" Только сегодня! По 2 билета на концерт Новых русских бабок в Нижнем Тагиле!
25 ноября 2010, 22:40ОбществоАлександра Логинова
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26 ноября (до 15.00) - добавь свою новость и получи от Городского портала TagilCity.ru 2 билета на концерт Новых русских бабок 27 ноября в Нижнем Тагиле. Победителями конкурса "Расскажи всем!" считаются авторы первых двух опубликованных новостей.
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