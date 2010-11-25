МЧС предупреждает о последствиях ухудшения погодных условий

Под действие циклона могут попасть девять муниципальных образований.Прогнозируется осложнение обстановки на автодорогах: Екатеринбург -Нижний Тагил 38-41 км., 78 км и 152 км (городской округ город НижнийТагил).

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями Главноеуправление МЧС России по Свердловской области рекомендует ограничитьпроведение работ на открытом воздухе и на высоте и ограничить выездтранспортных средств.