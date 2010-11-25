Начало положено. Первые средства сдали вчера тагильчане на рождественский подарок сиротам

В центре сейчас находится более 20-ти детей и подростков от 3-х до 18-ти лет. Волонтёры решили свозить их на рождественскую экскурсию, устроить чаепитие. Каждому из воспитанников центра хотят вручить полезный подарок. Помощь от тагильчан активисты принимают как деньгами, так и всем, что может быть полезно малышам. Вчера во Дворце молодёжи прошёл первый сбор средств. Набралось совсем немного денег. Но начало положено. К тому же, несколько человек уже обещали принести вещи для сирот. Чем ещё вы лично можете помочь детям из центра «Радуга», узнайте у координаторов проекта «Русская демография» в Нижнем Тагиле по телефону 92-83-08.