Первый обильный снегопад обрушился на Нижний Тагил

С 7 утра до 3-х дня на дорогах города столкнулись 16 автомобилей. В отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД говорят – рост аварийности на лицо. И вызван он плохими погодными условиями. Сотрудники ГИБДД просят тагильских водителей быть крайне внимательными на дорогах, особенно там, где много пешеходов – это переходы и остановки. А также снизить скорость до 40-ка километров в час.

Между тем, тагильские дороги расчищать будут только ночью, чтобы не создать дополнительных затруднений транспортному потоку. В тёмное время суток на улицы выйдут 20 единиц техники, чтобы ликвидировать последствия снегопада, рассказал корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин. Начнут уборку с центра, потом отправятся на менее оживлённые улицы. Что касается пригородных трасс, то свердловские спасатели обозначили самые опасные участки. Из-за снегопада прогнозируют осложнение обстановки на автодорогах: Екатеринбург-Нижний Тагил, а также на трассах Пермь-Екатеринбург и Нижние Сергии – Арти.