"Расскажи всем!" - конкурс от Городского портала TagilCity.ru

"Расскажи всем!" - конкурс от Городского портала TagilCity.ru

Стал свидетелем интересного происшествия? Посетил мероприятие? Произошло важное событие? Добавь новость! Городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru объявляет конкурс "Расскажи всем!". Пиши обо всем, что достойно внимания города: о событиях и происшествиях, значимых для тебя и не только. Каждую неделю авторам лучших новостей на TagilCity.ru - в подарок билеты на мероприятия Нижнего Тагила! Будь первым - расскажи всем! © TagilCity.ru

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