"Расскажи всем!" - конкурс от Городского портала TagilCity.ru
25 ноября 2010, 22:27Общество
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Стал свидетелем интересного происшествия? Посетил мероприятие? Произошло важное событие? Добавь новость! Городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru объявляет конкурс "Расскажи всем!". Пиши обо всем, что достойно внимания города: о событиях и происшествиях, значимых для тебя и не только. Каждую неделю авторам лучших новостей на TagilCity.ru - в подарок билеты на мероприятия Нижнего Тагила! Будь первым - расскажи всем!
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