В Австралии впервые в мире официально зарегистрирован бесполый гражданин

Сообщается, что Норри в семилетнем возрасте из Англии переехал жить в Австралию. Когда ему исполнилось 28 лет, он принял решение сменить пол и стать женщиной. Перемены в жизни ему не понравились, и тогда он пришел к выводу, что не хочет быть ни мужчиной, ни женщиной. Австралиец обратился к врачам, чтобы они определили его пол, однако те не смогли ему помочь. Тогда Норри попросил властей Австралии сделать особую пометку в его документах о том, что он не является ни мужчиной, ни женщиной.