В Австралии впервые в мире официально зарегистрирован бесполый гражданин
25 ноября 2010, 16:20ОбществоАнка
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Австралийские власти признали гражданина по имени Норри Мэй-Уэлби бесполым, поставив отметку в строке паспорта о половой принадлежности «неопределенный».
Сообщается, что Норри в семилетнем возрасте из Англии переехал жить в Австралию. Когда ему исполнилось 28 лет, он принял решение сменить пол и стать женщиной. Перемены в жизни ему не понравились, и тогда он пришел к выводу, что не хочет быть ни мужчиной, ни женщиной. Австралиец обратился к врачам, чтобы они определили его пол, однако те не смогли ему помочь. Тогда Норри попросил властей Австралии сделать особую пометку в его документах о том, что он не является ни мужчиной, ни женщиной.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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