В Дзержинском и Тагилстроевском районах превышен порог заболеваемости ОРВИ среди детей

По данным управления здравоохранения, в Дзержинском и Тагилстроевском районах среди детей показатели превышают средние многолетние уровни почти на 50%. За минувшую неделю в лечебные учреждения Тагила обратилось 1500 тагильчан с диагнозом ОРВИ. Чтобы избежать заражения медики советуют поддержать организм витаминами, есть больше фруктов, овощей и ягод. Не забывать о луке и чесноке. Эти «убийцы микробов» должны постоянно присутствовать в рационе. Приучайте себя и детей к закаливанию. Эта неприятная поначалу процедура нормализует функцию дыхательных путей при охлаждении. Закаливаясь, можно полностью избежать простуды. И, конечно, в условиях перепадов температуры выбирайте одежду по погоде: чтобы не было жарко в помещении и холодно на улице.