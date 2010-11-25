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В Дзержинском и Тагилстроевском районах превышен порог заболеваемости ОРВИ среди детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Дзержинском и Тагилстроевском районах превышен порог заболеваемости ОРВИ среди детей

25 ноября 2010, 17:01ОбществоАнка
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