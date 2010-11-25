В Екатеринбурге горит торфяник
25 ноября 2010, 07:49Общество
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На окраине Екатеринбурга загорелся торфяник. В настоящее время огонь распространился на площади 8 га. Причина возгорания пока неизвестна.
Роспотребнадзор порекомендовал жителям окраины Екатеринбурга закрыватьфорточки, увлажнять воздух в квартире, а на улице использовать маски.
Добавим, торф на глубине нескольких метров способен тлеть в течение всех зимнихмесяцев.
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