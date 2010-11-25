В Екатеринбурге пройдет III Всемирный фестиваль клоунов

Участниками фестиваля станут звезды мировой клоунады из Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Венгрии, Португалии, Испании, Аргентины, США и России. По мнению организаторов, каждый год фестивальные программы открывают для российского зрителя новые имена королей мировой клоунады. В истории мирового цирка Екатеринбург является первым и единственным местом проведения уникального фестиваля. Как пишет ТАСС-Урал, на фестивале не выбираются лучшие клоуны и не бывает жюри - самые именитые мастера мировой клоунады просто смешат и удивляют публику своим мастерством. Помимо участия в ежедневных представлениях, мастера клоунады проводят семинары для студентов театральных институтов, пожелавших познать азы циркового искусства.