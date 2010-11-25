В Свердловской области увеличилась продолжительность жизни
25 ноября 2010, 08:28Общество
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Министерство здравоохранения Свердловской области сообщает о том, что по сравнению с 2009 годом интегральные показатели здоровья населения существенно улучшились.
Общая смертность снизилась на 2,2 процента. Уральцы трудоспособноговозраста стали меньше умирать на 6,2 процента. Материнская смертностьснизилась почти на 25, а младенческая – на 5 процентов по сравнению спрошлым годом, сообщает АПИ.
На снижение смертности повлияло появление новых услуг, новых операций,которые вводят в Свердловской области. Уровень материнской имладенческой смертности значительно снизился в результате открытияперинатальных центров. На данный момент с помощью реализации сосудистойпрограммы уральцев больше спасают от инсультов и инфарктов, пояснили впресс-службе министерства здравоохранения.
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