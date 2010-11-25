В Свердловской области увеличилась продолжительность жизни

Общая смертность снизилась на 2,2 процента. Уральцы трудоспособноговозраста стали меньше умирать на 6,2 процента. Материнская смертностьснизилась почти на 25, а младенческая – на 5 процентов по сравнению спрошлым годом, сообщает АПИ.