Взрыв на китайском пиротехническом заводе унес жизни шести человек

Инцидент произошел днем в среду в районе города Чэндэ на предприятии попроизводству пиротехнической продукции «Фугуйшань». По предварительнымданным, причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности напроизводстве. Предприятие, на котором трудились более 80 человек, вело законнуюдеятельность и обладало всеми необходимыми для производства пиротехникиразрешениями, сообщает РИА Новости.

Китай - крупнейший в мире производитель пиротехники. В стране действуетоколо 30 тысяч легальных и примерно столько же нелегальных заводов, гдевручную изготовляют петарды и салюты.