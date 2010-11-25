Взрыв на китайском пиротехническом заводе унес жизни шести человек
Взрыв на пиротехническом заводе в китайской провинции Хэбэй привел к гибели шести и ранению еще по меньшей мере 10 человек.
Инцидент произошел днем в среду в районе города Чэндэ на предприятии попроизводству пиротехнической продукции «Фугуйшань». По предварительнымданным, причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности напроизводстве. Предприятие, на котором трудились более 80 человек, вело законнуюдеятельность и обладало всеми необходимыми для производства пиротехникиразрешениями, сообщает РИА Новости.
Китай - крупнейший в мире производитель пиротехники. В стране действуетоколо 30 тысяч легальных и примерно столько же нелегальных заводов, гдевручную изготовляют петарды и салюты.
В период подготовки к новому годузаводы по производству фейерверков работают в авральном режиме, чтоприводит к значительному увеличению числа несчастных случаев, ранений игибели людей.