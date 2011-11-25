Dacia Citadine вызовет Volkswagen Up! на дуэль

2-литровый бензиновый мотор, который в топовом варианте развивает 75 л.с., и дизельный двигатель dCi объемом 1.5 литра. Главным преимуществом румынского миникара в борьбе за покупателя станет достуная цена. В продажи новинка поступит стоимостью примерно ?6 500, в то время как Volkswagen Up! в Германии можно приобрести за сумму немногим менее ?10 000.

У европейских дилеров Dacia модель Citadine появится к 2015 году, пишет AutoBild. Напомним, что в настоящее время румынской компанией разрабатываются новый минивэн, который станет самым крупным представителем продуктовой линейки Dacia, и следующее поколение бестселлера Logan. Как сообщалось ранее, седан, внешность которого выполнят в единой стилистике с экстерьером Renault Fluence, по качеству сборки и уровню оснащения вплотную подберется к Ford Focus и Chevrolet Cruze. Автомобиль поступит в продажи ориентировочно в 2013 году по цене от ?13 000.