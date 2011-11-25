Для американцев сегодня наступила черная пятница

Интересно, что некоторые магазины в погоне за клиентами открывают двери не в пятницу, что соответствует давней традиции, а поздно вечером в четверг. Это уже вызвало негодование многих американцев, ведь в четверг вечером все должны находиться в кругу семьи за праздничным столом, а не толпиться под дверьми универмагов.

Между тем, эксперты в выпусках новостей продолжают давать советы о правилах поведения и безопасности в этот день. В частности, советуют заранее составить список того, что гражданам действительно нужно, будь то компьютерная техника, вечерние платья, игрушки или мебель, продумать, где именно это можно купить, и предлагают при этом одется в то, что не жалко, потому что в очереди перед входом, да и в самом магазине дорогую верхнюю одежду могут запросто порвать.

Людей также просят внимательно следить за детьми, быть вежливыми и терпеливыми, не занимать места для своих друзей и знакомых, чтобы не вызывать ссор и истерики покупателей. Охотников за вещами просят также не расстраиваться, если им что-то не удастся приобрести из списка «желаемых покупок». Согласно статистике, только 18 процентов покупателей в этот день выполняют свою закупочную программу.

Скидки на все товары обычно составляют в этот день от 40 до 90 процентов. В этом году покупателям советуют не забывать про интернет-заказы, на которые также будут распространяться гигантские скидки. Бывалые покупатели называют «черную пятницу» одним из самых захватывающих аттракционов года и говорят, что это «ощущение можно сравнить с катанием на «американских горках», главное - «смотреть под ноги и не упасть».