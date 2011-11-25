Экономисты не разделяют опасений экологов по поводу метанольного завода

А это в перспективе – новые рабочие места, хорошие зарплаты, а также дополнительные деньги на развитие и благоустройство города. Об этом в эфире Экорадио заявил начальник управления по экономике и ценовой политике администрации Нижнего Тагила Геннадий Мальцев. То, что по плану на производстве метанола будет задействовано всего около 300 человек, говорит о высоком уровне автоматизации процесса. То есть это будет современное предприятие. По мнению Геннадия Мальцева, новый, построенный с соблюдением всех экологических норм завод не может навредить окружающей среде.