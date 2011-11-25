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Экономисты не разделяют опасений экологов по поводу метанольного завода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экономисты не разделяют опасений экологов по поводу метанольного завода

25 ноября 2011, 18:04ОбществоВалерия Лошкарева
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