Экономисты не разделяют опасений экологов по поводу метанольного завода
Появление Химпарка, в том числе и строительство завода по производству метанола привлечет в город инвестиции.
А это в перспективе – новые рабочие места, хорошие зарплаты, а также дополнительные деньги на развитие и благоустройство города. Об этом в эфире Экорадио заявил начальник управления по экономике и ценовой политике администрации Нижнего Тагила Геннадий Мальцев. То, что по плану на производстве метанола будет задействовано всего около 300 человек, говорит о высоком уровне автоматизации процесса. То есть это будет современное предприятие. По мнению Геннадия Мальцева, новый, построенный с соблюдением всех экологических норм завод не может навредить окружающей среде.
Напомним, против появления завода по производству метанола протестует группа экологов, которая уже провела серию пикетов и митингов. Впрочем, другие экологи напротив, выступают за строительство этого завода. Дело в том, что метанол используется в производственных процессах Уралхимпласта. Сегодня его приходится завозить извне. И доставляется он в Нижний Тагил в железнодорожных цистернах, что гораздо опаснее, чем появление современного предприятия.
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