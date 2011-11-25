«Фобос-Грунт» вышел на связь через твиттер

Спутник, вслед за краном, завел себе твиттер, в котором, по мере возможностей космического интернета, отчитывается о своем местонахождении и отправляет на Землю сигналы «БИП!». За два часа существования подписчиками отечественного «спутника-беглеца» стали более 200 человек.

В твиттере «Фобос-Грунт» выражает недовольство разговорами о своей неисправности.

Они говорят, что я родился недоделанным. Они говорят, потеряли связь. Ерунда БИП-БИП Я совершенен. Я сам решаю, когда связь успокаивает «Фобос-Грунт» инженеров.